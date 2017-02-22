Varsa yoksa Avrupa
Trabzonspor ile birlikte ikinci devrenin en çok puan toplayan ekibi gözünü ilk 4’e dikti. Takımı çıkışa geçiren teknik direktör Rıza Çalımbay, “Antalyaspor’a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatacağız” dedi.
"Maç maç düşünüyoruz ve her 90 dakikaya final gözüyle bakıyoruz. İyi bir futbolcu grubuna sahip olmam da benim için büyük avantaj. İstediklerimizi sahada en iyi şekilde uyguluyorlar. Bu takımı gelecek sezon Avrupa sahnesine çıkarmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatacağız. Tüm ekip bunun için çalışıyoruz."
ETO'O HİÇBİR YERE GİDEMEZ
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ismi Çin kulüpleriyle anılan Samuel Eto'o için net konuştu: "Sezon sonuna kadar kadromuzu bozmamız mümkün değil. Eto'o ile ilgili de şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Ancak gelse de bunu geri çeviririz. Sezon sonuna kadar bu kadroyla mücadele edeceğiz. Eto'o hiçbir yere gidemez."
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:02
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
Ugly Truth Bjk'nin Yıldırım Demirörene bir dünya borcu var. Tabi ki BJK şampiyon olacak oğlum adam nasıl alsın parasını azıcık düşünün ya
- ''Doğru yoldayız''
Toplam 15
Yorum
ToSi Ersun hocayla olmazsa kiminle olur, hami,lemi ile mi. 2011 de ki şampiyonluktan sonra en iyi maçlarımızı oynuyoruz son maçlarda
- Galatasaray'dan 'ayrıcalık' açıklaması
Toplam 64
Yorum
kartal pençesi GS bu kafayla 3 yıl daha şampiyon olamaz . Ucuz yollara başvurmaya başlamış.. Hem iğrenç futbol oyna hemde şampiyon ol. oh ne ala .
Varsa yoksa Avrupa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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