 Varsa yoksa Avrupa – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Varsa yoksa Avrupa

    Varsa yoksa Avrupa

    Trabzonspor ile birlikte ikinci devrenin en çok puan toplayan ekibi gözünü ilk 4’e dikti. Takımı çıkışa geçiren teknik direktör , “’a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatacağız” dedi.

    Süper Lig'in son sırasında aldığı Antalyaspor'u adım adım üst sıralara taşıyan ve 5.'liğe getiren teknik direktör Rıza Çalımbay yeni hedefi açıkladı. Güney ekibiyle çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Çalımbay, ligin ikinci yarısındaki performasıyla ise takımını zirveye çıkardı. Trabzonspor ile birlikte bu bölümde 13'er puan toplayarak rakiplerini geride bırakan kırmızıbeyazlılar, gözünü de ilk 4'e dikti. Rehavete kapılmadan yollarına devam edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

    "Maç maç düşünüyoruz ve her 90 dakikaya final gözüyle bakıyoruz. İyi bir futbolcu grubuna sahip olmam da benim için büyük avantaj. İstediklerimizi sahada en iyi şekilde uyguluyorlar. Bu takımı gelecek sezon Avrupa sahnesine çıkarmak en büyük hedefimiz. Antalyaspor'a tarihinin en başarılı sezonunu yaşatacağız. Tüm ekip bunun için çalışıyoruz."

    ETO'O HİÇBİR YERE GİDEMEZ
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ismi Çin kulüpleriyle anılan Samuel Eto'o için net konuştu: "Sezon sonuna kadar kadromuzu bozmamız mümkün değil. Eto'o ile ilgili de şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. Ancak gelse de bunu geri çeviririz. Sezon sonuna kadar bu kadroyla mücadele edeceğiz. Eto'o hiçbir yere gidemez."
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:02
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