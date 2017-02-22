 Konyaspor’dan Kocaman’a tam destek – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Konyaspor’dan Kocaman’a tam destek

    Konyaspor’dan Kocaman’a tam destek

    Spor’a konuşan başkan Şan, “Hocamızı bırakmayız” dedi.

    Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından önceki gün resmi sitesinden açıklama yapan Konyaspor Yönetimi, "Teknik direktörümüzün bazı tedbirler alması gerekmektedir" ifadesini kullanılmıştı. Bu bildirinin ardından yönetimle Aykut Kocaman arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Ancak dün A Spor'a konuşan yeşilbeyazlıların başkanı Ahmet Şan önemli açıklamalar yaptı. Kocaman'a 2 yıllık yeni sözleşme teklif ettiklerini belirten Şan, " gibi çok değerli bir hoca ile çalışıyoruz. Hocamıza güveniyoruz" sözlerini sarfetti. Öte yandan Kocaman dün idmana çıkmadı. Deneyimli hocanın bir gün daha izin yaptığı için idmana çıkmadığı ifade edildi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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