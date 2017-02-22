 Kayseri’nin gözü yüksekte! – Fotomaç – 22 Şubat 2017
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    22 Şubat 2017, Çarşamba
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    Kayseri’nin gözü yüksekte!

    Kayseri’nin gözü yüksekte!

    , “Kazanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    'u şaha kaldıran adam Sergen Yalçın'dan camiaya umut dolu mesajlar... Takımının performansından memnun olduğunu belirten Yalçın, "Gidişatımız iyi ama şu anda daha kazandığımız bir şey yok. Bundan sonrası bizim için çok daha önemli. Üst üste aldığımız başarılı sonuçlarla en azından aşağıdaki takımlarla puan anlamında aynı seviyeye geldik. İyi durumdayız ve başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz" dedi.
    1. 22 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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