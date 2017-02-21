 Süper Lig'den 2 kulüp, PFDK'ya sevk edildi – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Süper Lig'den 2 kulüp, 'ya sevk edildi

    Süper Lig'den 2 kulüp, PFDK'ya sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu () Hukuk Müşavirliği, ekiplerinden ve 'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna () sevk etti.

    'den yapılan açıklamada, 'de sahasında Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan 'in, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 'ya gönderildiği belirtildi.

    Süper Lig'in 21. haftasındaki -Osmanlıspor maçında, ev sahibi takımın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

    Öte yandan Bursaspor Kulübü futbolcusu Deniz Yılmaz'ın, Kayserispor ile oynanan karşılaşmada yaptığı kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği ifade edildi.

    TFF 1. Lig'de Samsunspor, Manisaspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Bandırmaspor ve Denizlispor kulüplerinin yanı sıra, Samsunspor Kulübü idarecisi Deniz Coşkun Zeren, Giresunspor Kulübü görevlileri Gürkan Aslan, Tolga Sayın ve Ercan Pamuk, Giresunspor futbolcuları Igors Tarasovs ve Nemanja Tomic, Şanlıurfaspor Kulübü Teknik Sorumlusu Mustafa Kemal Kılıç, Elazığspor Kulübü görevlisi Ünsal Çetinkaya ve Balıkesirspor Kulübü görevlisi Muttalip Bozcan çeşitli nedenlerle PFDK'ya gönderildi.

    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:29
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