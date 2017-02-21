Ligin dibi yanıyor
Kümede kalma savaşı veren takımlardan Çaykur Rizespor, evinde Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak 20 puanla 16. sırada yer alırken, Gaziantespor ise Medipol Başakşehir deplasmanından 1 puanla ayrılmasına rağmen ligin son sırasından kurtulamadı.
KAYSERİSPOR MORALLENDİ
Son 4 karşılamada sadece 1 galibiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise, 21 puanla potanın 1 puan üstünde mücadele veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle son haftaların çıkış yakalayan ekibi haline gelen Kayserispor, oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşma yolunda önemli adımlar atmış durumda.
ADANASPOR EVİNDE ŞOK ETTİ, KAYSERİSPOR ÇIKIŞI SÜRDÜRDÜ
Süper Lig'de düşme korkusu yaşayan iki takımdan Adanaspor, Osmanlı'ya sahasında farklı yenildi. Kayseri ise Bursa'yı da yenip 14. sıraya çıktı.
ANTEP'İ ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Bir maç eksiği olan Gaziantepspor, 15 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Bu hafta Başakşehir deplasmanından puan çıkarmayı başaran kırmızı-siyahlı takımı zorlu maçlar bekliyor. 22. haftada Gaziantep Arena'da Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Bülent Uygun'un takımı, bu maçın ardından Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
FİKSTÜR AVANTAJI ADANA'DA
Ligin 2. yarısında 2 galibiyeti bulunan 17 puanlı Adanaspor'un fikstürü rakiplerine göre daha avantajlı duruyor. Turuncu-beyazlı ekip, Süper Lig'in 22. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Bir sonraki hafta ise rakip Konyaspor olacak.
RİZESPOR ÇIKIŞ ARIYOR
Süper Lig'de dalgalı bir tablo çizen Rizespor, düşme hattından kurtulma yolunda en şanslı ekip konumunda bulunuyor. 20 puanla Alanyaspor'un sadece 1 puan gerisinde bulunan Karadeniz ekibi, alacağı galibiyetlerle alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Rizespor, bir sonraki hafta evinde Kayserispor ile karşılaşacakken, ligin 23. haftasında ise Beşiktaş'a konuk olacak. Teknik direktör Hikmet Karaman, takım olarak moralli olduklarını ve zoru başaracaklarını ifade etti.
- 21 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:10
- Trabzonspor’dan sakatlık açıklaması
Toplam 2
Yorum
OZ Durcia iyilesene kadar yerine Medjani motive edilip oynatilmali,.M.Akbas olmamali ilk tercih,.
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
yutacaksın alamancı gözünle izle o zaman.benim bişey yutturmaya çalıştığım yok, ama merak etme senin gibi algı yapanlara sene sonu yutturacağız, şampiyonluğu(!)
- Bu nasıl kollanma!
Toplam 111
Yorum
Ugur Tabi tabi değildi Reha! Fernandao'nun kulağına sinek kaçsa bir titredi diye panltı veriyorlar ya size o penaltı işte.
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