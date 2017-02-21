 Kayserispor’da Rizespor alarmı – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ’da Rizespor alarmı

    Kayserispor’da Rizespor alarmı
    Başkanı Erol Bedir, son 4 maçta sergilenen güzel futbol neticesinde 10 puan topladıklarını belirterek, kendileri için ligin yeni başladığını söyledi. Bedir, "Sergen hocayla birlikte ritmimizi bulduk. Bu haftaki Rizespor maçı hayati önem taşıyor" diye konuştu.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:13
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