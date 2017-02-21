 Gaziantepspor ligde kalacak – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    ligde kalacak

    Gaziantepspor ligde kalacak
    , Süper Lig'de 9 haftalık mağlubiyet serisinin ardından çıktığı son 2 maçta 4 puan toplayarak taraftarını sevindirdi. Teknik direktör Bülent Uygun, "Takım olma yönünde büyük adımlar attık. Ertelenen G.Birliği maçını da kazanırsak ileriye daha umutlu bakarız" dedi.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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