Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Gelecek hafta Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'a kart cezası sınırındaki yıldızlarından iyi haber geldi.
Siyah-beyazlılar Akhisar'ı 3-1'le yenere zirvede yalnız kalırken, Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.
Karşılaşma öncesinde Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül'ün ceza sınırında olması siyah-beyazlıları endişelendiriyordu. Beşiktaş'ın kritik isimleri Galatasaray derbisi öncesi adeta sarıda geçti. Kart görmeyen üç isim ligin 22. haftasındaki derbide forma giyebilecek.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:30
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Kartal'a derbi öncesi üç müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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