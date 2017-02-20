Kartal'a derbi öncesi üç müjde

Siyah-beyazlılar Akhisar'ı 3-1'le yenere zirvede yalnız kalırken, Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.

Karşılaşma öncesinde Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül'ün ceza sınırında olması siyah-beyazlıları endişelendiriyordu. Beşiktaş'ın kritik isimleri Galatasaray derbisi öncesi adeta sarıda geçti. Kart görmeyen üç isim ligin 22. haftasındaki derbide forma giyebilecek.