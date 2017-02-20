 Gençlerbirliği fena gürledi! – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    fena gürledi!

    Gençlerbirliği fena gürledi!

    'de , sahasında konuk ettiği 'u 'in yıldızlaştığı maçta 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    Başkent ekibi 16 ve 49. dakikada 'in attığı gollerle üç puana uzandı. Bu skorla birlikte, 3 maç aradan sonra galip gelen G.Birliği puanını 26'ya çıkarıp 11. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 28 puanda kaldı.

    ÖZAT: KRİTİK ÜÇ PUAN
    G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, "Konya'yı yenip kritik bir üç puan aldık" dedi. yeni başkan Murat Cavcav maç sonrası takıma prim verdi.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
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