Büyük buluşma
15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Gaziantepliler ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Gaziantepsporlu futbolcular yalnız bırakmadı. Başakşehir deplasmanı dönüşü havalimanında bekleyen kafile, Erdoğan ile görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi.
ERDOĞAN'I BEKLEDİLER
Deplasmanda oynadığı Başakşehir maçından dönen Gaziantepspor kafilesi, havalimanında bekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Kulüp yönetici ve oyuncuları bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen miting için alana geçti. Gaziantep programı için kentte yoğun güvenlik tedbirleri alındığı gözlendi.
HATİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Devre arasında Almanya'nın Darmstadt takımından ayrılıp Gaziantepspor'a imza atan Müslüman futbolcu Ben Hatira, "En büyük hayalim onunla tanışmak" ifadesini kullandığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la konuşma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu futbolcu Ben Hatira'ya "Ükemize hoş geldin kardeşim" derken Ben Hatira da "Sizin gibi bir liderle tanışmak benim için inanılmaz mutluluk verdi, sizi seviyoruz. Siz dünyadaki müslümanların liderisiniz" ifadelerini kullandı.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:05
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
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Toplam 43
Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Büyük buluşma haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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