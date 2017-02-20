 Büyük buluşma – Fotomaç – 20 Şubat 2017
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    20 Şubat 2017, Pazartesi
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    Büyük buluşma

    Büyük buluşma

    ’nda Gaziantepliler ile buluşan ’ı Gaziantepsporlu futbolcular yalnız bırakmadı. Başakşehir deplasmanı dönüşü havalimanında bekleyen kafile, Erdoğan ile görüşüp hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Gaziantepliler ile buluşmak üzere şehre gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı binlerce kişi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yalnız bırakmazken, topluluk arasında Gaziantepsporlu futbolcular da yer aldı. Kırmızı-siyahlı takımın yerli ve yabancı tüm oyuncuları havaalanında Erdoğan'ı karşılayarak kendisine forma hediye ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir süre Gaziantepsporlu futbolcularla sohbet ederken, Tunuslu futbolcu Ben Hatira ile de tanışma fırsatı buldu. Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, isminin yazılı olduğu kırmızı-siyahlı forma hediye etti.



    ERDOĞAN'I BEKLEDİLER
    Deplasmanda oynadığı Başakşehir maçından dönen kafilesi, havalimanında bekleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşıladı. Kulüp yönetici ve oyuncuları bir süre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ise 'nda gerçekleştirilen miting için alana geçti. programı için kentte yoğun güvenlik tedbirleri alındığı gözlendi.

    HATİRA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
    Devre arasında Almanya'nın Darmstadt takımından ayrılıp Gaziantepspor'a imza atan Müslüman futbolcu Ben Hatira, "En büyük hayalim onunla tanışmak" ifadesini kullandığı 'la konuşma fırsatı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunuslu futbolcu Ben Hatira'ya "Ükemize hoş geldin kardeşim" derken Ben Hatira da "Sizin gibi bir liderle tanışmak benim için inanılmaz mutluluk verdi, sizi seviyoruz. Siz dünyadaki müslümanların liderisiniz" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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