Adana’ya ağır darbe
Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la 0-0 berabere kalarak avantajlı bir skor elde eden Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor'u 5-1 yendi.
PİERRE WEBO YILDIZLAŞTI
Golden 1 dakika sonra Adanaspor, Roni'yle farkı ikiye indirdi Osmanlıspor, 68. dakikada Bifouma ve 82. dakikada Musa Çağıran'ın golleriyle skoru belirledi: 1-5. 1 gol atıp 4 asist yapan Pierre Webo maçın yıldızı olurken, başkent temsilcisi puanını 30'a çıkararak 5. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.
AVANTAJI KULLANAMADIK
Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Osmanlı yenilgisinin kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Şahin, "İç saha avantajını kullanamadık. Taraftarımızı üzdük. Rakibin hızlı ataklarında iyi pozisyon alamadık" diye konuştu.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:03
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları alper:sadece iyi niyetli.koşuyor yapıyor ama bu takımda yapılacak şeyler belli
- Fenerbahçe kayıplarda
Toplam 59
Yorum
oyuncu yorumları fernandao:maç esnasında kavga çıkarsa çok işe yarar bu nedenle oyunda olması mantıklı görünüyor
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
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Yorum
Tiryaki Fucktır git arkadas yaaa.,yönetimide yanina al mr.dik.,hollanda da belki inekleri yonetir aşlok lar.,sende onlarin teknik traktörü olursun..
Adana’ya ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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