 Adana’ya ağır darbe – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Adana’ya ağır darbe

    Adana’ya ağır darbe

    Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la 0-0 berabere kalarak avantajlı bir skor elde eden deplasmanda 'u 5-1 yendi.

    19. dakikada Badou N'Diaye ve 42. dakikada Pierre Webo'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayan konuk ekip, 50. dakikada Adam Maher'le skoru 3-0'a getirdi.

    PİERRE WEBO YILDIZLAŞTI
    Golden 1 dakika sonra , Roni'yle farkı ikiye indirdi , 68. dakikada Bifouma ve 82. dakikada Musa Çağıran'ın golleriyle skoru belirledi: 1-5. 1 gol atıp 4 asist yapan Pierre Webo maçın yıldızı olurken, başkent temsilcisi puanını 30'a çıkararak 5. sıraya yükseldi. Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.

    AVANTAJI KULLANAMADIK
    Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin, Osmanlı yenilgisinin kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi. Şahin, "İç saha avantajını kullanamadık. Taraftarımızı üzdük. Rakibin hızlı ataklarında iyi pozisyon alamadık" diye konuştu.
    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adana’ya ağır darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.