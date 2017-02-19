Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj
Tosic'in kart cezası nedeniyle forma şansı bulan Atınç Nukan fırsatı çok iyi değerlendirdi. Savunmada kusursuza yakın bir görüntü sergileyen genç oyuncu bir de kafa golü atarak tabelaya adını yazdırdı.
Atınç Nukan, 69. dakikada farkı 3'e çıkaran golü atarken, bu golden sonra ekranlara Atınç'ın ailesi geldi. Genç oyuncunun annesinin sevinç gözyaşları döktüğü görüntüler izleyenleri etkiledi.
Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan genç oyuncu, maçtan sonra Olcay Şahan'ın gönderdiği mesajı paylaştı. "Gol attığı için için çok mutluyum ama daha önemlisi maçı kazandığımız için mutluyum" diyen Atınç, "Telefonuma kısa süre bakma şansım oldu. Olcay abinin mesajı dikkatimi çekti. Olcay abi, "Golden sonra anneni gördüm, çok duygulandım' yazıyordu. Muhtemelen şu an ağlıyordur. Annemi böyle görünce ben de çok duygulandım, zor zamanlarımda hep yanımda oldular" diye konuştu.
Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan genç oyuncu, maçtan sonra Olcay Şahan'ın gönderdiği mesajı paylaştı. "Gol attığı için için çok mutluyum ama daha önemlisi maçı kazandığımız için mutluyum" diyen Atınç, "Telefonuma kısa süre bakma şansım oldu. Olcay abinin mesajı dikkatimi çekti. Olcay abi, "Golden sonra anneni gördüm, çok duygulandım' yazıyordu. Muhtemelen şu an ağlıyordur. Annemi böyle görünce ben de çok duygulandım, zor zamanlarımda hep yanımda oldular" diye konuştu.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:49
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 21
Yorum
SÜPER_FENER ADAM ŞUNU DEMEK İSTEMİŞ '' DAHA İSTEDİĞİM OYUNCULARI ALAMAYAN ACİZ YÖNETİCİLER BENDEN DAHA İYİSİNİ SİZCE BULABİLİRMİ ? EĞER BULABİLİRSE..
- ''Saygı duymaktan başka yapacak bir şey yok''
Toplam 2
Yorum
bjk bütün fb liler saygı duyacaksınız!!
- Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Toplam 1
Yorum
Karagümrük Sıradaki gelsin
Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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