 Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    'dan Atınç'a duygusal mesaj

    Olcay Şahan'dan Atınç'a duygusal mesaj

    Tosic'in kart cezası nedeniyle forma şansı bulan Atınç Nukan fırsatı çok iyi değerlendirdi. Savunmada kusursuza yakın bir görüntü sergileyen genç oyuncu bir de kafa golü atarak tabelaya adını yazdırdı.

    Atınç Nukan, 69. dakikada farkı 3'e çıkaran golü atarken, bu golden sonra ekranlara Atınç'ın ailesi geldi. Genç oyuncunun annesinin sevinç gözyaşları döktüğü görüntüler izleyenleri etkiledi.

    Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan genç oyuncu, maçtan sonra 'ın gönderdiği mesajı paylaştı. "Gol attığı için için çok mutluyum ama daha önemlisi maçı kazandığımız için mutluyum" diyen Atınç, "Telefonuma kısa süre bakma şansım oldu. Olcay abinin mesajı dikkatimi çekti. Olcay abi, "Golden sonra anneni gördüm, çok duygulandım' yazıyordu. Muhtemelen şu an ağlıyordur. Annemi böyle görünce ben de çok duygulandım, zor zamanlarımda hep yanımda oldular" diye konuştu.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:49
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