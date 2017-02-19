 Kartal'a derbi öncesi üç müjde – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Kartal'a derbi öncesi üç müjde

    Kartal'a derbi öncesi üç müjde

    Gelecek hafta Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'a kart cezası sınırındaki yıldızlarından iyi haber geldi.

    Siyah-beyazlılar Akhisar'ı 3-1'le yenere zirvede yalnız kalırken, Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.

    Karşılaşma öncesinde Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül'ün ceza sınırında olması siyah-beyazlıları endişelendiriyordu. Beşiktaş'ın kritik isimleri Galatasaray derbisi öncesi adeta sarıda geçti. Kart görmeyen üç isim ligin 22. haftasındaki derbide forma giyebilecek.

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:12
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