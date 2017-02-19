Kartal'a derbi öncesi üç müjde
Gelecek hafta Türk Telekom Arena'da Galatasaray derbisine çıkacak Beşiktaş'a kart cezası sınırındaki yıldızlarından iyi haber geldi.
Siyah-beyazlılar Akhisar'ı 3-1'le yenere zirvede yalnız kalırken, Galatasaray derbisi öncesi de moral depoladı.
Karşılaşma öncesinde Quaresma, Atiba ve Gökhan Gönül'ün ceza sınırında olması siyah-beyazlıları endişelendiriyordu. Beşiktaş'ın kritik isimleri Galatasaray derbisi öncesi adeta sarıda geçti. Kart görmeyen üç isim ligin 22. haftasındaki derbide forma giyebilecek.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:12
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
Toplam 15
Yorum
efe Manchester feyenord gs maçını kazanan aynı takım o zaman takım ıyıydi de şimdi mi kötü oldu.hoca inanmazsa futbolcular da inanmaz zafere.
- ''Burada bırakırım''
Toplam 7
Yorum
utanmaz utanmadan bi de burda tamamlıcakmış.beleşten milyonları alıyosun hiçbirşey yapmadan kebap dimi adi ?
- N’Doye mi, Rodallega mı?
Toplam 12
Yorum
bayram ya buadam eyer rodayega ıle damdoyu kıyaslıyorsa akılda sorun var demektır
Kartal'a derbi öncesi üç müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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