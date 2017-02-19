Başakşehir tepetaklak!
Sahasında Gaziantepspor’u ağırlayan Başakşehir, rakibiyle golsüz berabere kalarak zirvede çok önemli 2 puanı bıraktı.
ÖNEMLİ BİR FIRSATI KAÇIRDIK
Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Gaziantep karşısında iç saha avantajını kullanamadıklarını belirterek, "Üç puana yakın olan taraftık ama fırsatları kaçırdık. Hücumda daha üretken olabilirdik. Bu maçı unutmalıyız" dedi.
UYGUN: YABANCI ÇÖPLÜĞÜ OLDUK
Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Başakşehir maçı sonrası takımlardaki yabancı oyuncu fazlalığına dikkat çekti ve ekledi: "20 milyon gence sahip olan bu ülkenin gençlerine değer verilmiyor. Yabancı çöplüğüne dönüyoruz. Soyunma odasında İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. İstiklal Marşı okuyacak adam kalmadı.Eserinizle gurur duyun."
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:35
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
zxc bende zico dönemindeki fbyi özlüyorum.
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
kartal len yürü git..çamurlar.utanmalar.podolski daha kaçıncı dakikada 100 de 1000 atılmalıydi.10 kişi kalacaktınız.tosiçin hareketinin 3 katı kırm
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 6
Yorum
Haydar Pozisyon ofsaytta mesele o değil. 15 cmnin hesabını yapıp sitem ediyorsunuz biz geçen hafta son dakika olmayan penaltıyla puan kaybettik.
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