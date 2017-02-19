 Başakşehir tepetaklak! – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Başakşehir tepetaklak!

    Başakşehir tepetaklak!

    Sahasında ’u ağırlayan Başakşehir, rakibiyle golsüz berabere kalarak zirvede çok önemli 2 puanı bıraktı.

    'in 21. haftasında oynanan Medipol Başakşehir- Gaziantepspor mücadelesi, 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz hafta da Kasımpaşa'ya mağlup olan Başakşehir, bu beraberlikle birlikte son 5 maçında 8 puan kaybetti. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, hakem Alper Ulusoy'un yönetiminde oynanan karşılaşmanın üstün tarafı Abdullah Avcı'nın öğrencileri oldu. Rakip kaleye toplamda 25 şut çekmelerine karşın, yalnızca 4 kez hedefi tutturabildi. İkinci yarıda rakip kalede baskı kuran İstanbul ekibi bir türlü aradığı golü bulamadı. Gaziantepspor ise ani ataklarla gol aradı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 43 yaparken, küme düşmeme mücadelesi veren Gaziantepspor ise ligde 15 puana yükseldi.

    ÖNEMLİ BİR FIRSATI KAÇIRDIK
    Başakşehir Teknik Direktörü , Gaziantep karşısında iç saha avantajını kullanamadıklarını belirterek, "Üç puana yakın olan taraftık ama fırsatları kaçırdık. Hücumda daha üretken olabilirdik. Bu maçı unutmalıyız" dedi.

    UYGUN: YABANCI ÇÖPLÜĞÜ OLDUK
    Teknik Direktörü , Başakşehir maçı sonrası takımlardaki yabancı oyuncu fazlalığına dikkat çekti ve ekledi: "20 milyon gence sahip olan bu ülkenin gençlerine değer verilmiyor. Yabancı çöplüğüne dönüyoruz. Soyunma odasında İngilizce konuşmak zorunda kalıyoruz. İstiklal Marşı okuyacak adam kalmadı.Eserinizle gurur duyun."
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:35
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