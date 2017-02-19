15.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 15.00'te başladı.
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus.
İşte iki takımın ilk 11'leri:
Fenerbahçe:
Volkan Demirel, Simon Kjaer, Gregory Van Der Wiel, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Miroslav Stoch, Josef De Souza, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow
Yedekler:
Fabiano Ribeiro, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan, Fernandao, Emmanuel Emenike
Kasımpaşa:
Ramazan Köse, Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Cristian Titi, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Abdullah Durak, Adem Büyük, Andre Castro, Bengali Koita
Yedekler:
Eray Birniçan, Vasil Bozhikov, Kenneth Otigba, David Pavelka, Cristian Guanca, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin
beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus.
İşte iki takımın ilk 11'leri:
Fenerbahçe:
Volkan Demirel, Simon Kjaer, Gregory Van Der Wiel, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Miroslav Stoch, Josef De Souza, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow
Yedekler:
Fabiano Ribeiro, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan, Fernandao, Emmanuel Emenike
Kasımpaşa:
Ramazan Köse, Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Cristian Titi, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Abdullah Durak, Adem Büyük, Andre Castro, Bengali Koita
Yedekler:
Eray Birniçan, Vasil Bozhikov, Kenneth Otigba, David Pavelka, Cristian Guanca, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:02
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
tahmin fenerbahce 1-3 kasimpasa
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
sadofb stoch aklına geldi sonunda,alperden cok daha fazla yaratıcı,uzaktan şutları da var
- Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu
Toplam 4
Yorum
VELI Takim ruh kalmadiysa, bittiyse ... Messi - Ronaldo yu da koysan bu kadroya NAFILE !
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