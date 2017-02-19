 15.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    15.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa

    15.00 | Fenerbahçe - Kasımpaşa

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 15.00'te başladı.

    beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus.

    İşte iki takımın ilk 11'leri:

    Fenerbahçe:

    Volkan Demirel, Simon Kjaer, Gregory Van Der Wiel, İsmail Köybaşı, Martin Skrtel, Mehmet Topal, Miroslav Stoch, Josef De Souza, Ozan Tufan, Volkan Şen, Moussa Sow

    Yedekler:

    Fabiano Ribeiro, Roman Neustadter, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Salih Uçan, Fernandao, Emmanuel Emenike

    Kasımpaşa:

    Ramazan Köse, Veysel Sarı, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Cristian Titi, Loret Sadiku, Samuel Eduok, Abdullah Durak, Adem Büyük, Andre Castro, Bengali Koita

    Yedekler:

    Eray Birniçan, Vasil Bozhikov, Kenneth Otigba, David Pavelka, Cristian Guanca, Tunay Torun, Turgut Doğan Şahin

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:02
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