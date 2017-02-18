 Kayseri tam yol – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Kayseri tam yol

    Kayseri tam yol

    Fenerbahçe ve Galatasaray’ı deviren sarı-kırmızılı ekip, dün de Timsah’ı eli boş yolladı. 49’da Welliton, 79’da da Rotman attığı gollerle ’u galibiyete taşıdı.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, 'u 2-0 mağlup etti, çıkışını sürdürdü. F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerek dikkatleri üzerine çeken ev sahibi Timsah'a da sahasında şans tanımadı. Konuk Bursaspor 19. dakikada Deniz Yılmaz'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda baskısını artırdı. 49. dakikada sağ kanattan Hakan Arslantaş'ın ortasına Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale çizgisi önüne düşen meşin yuvarlak Umut Bulut'a da çarparak tekrar Welliton'un önüne geldi. Welliton bu sefer topu filelere gönderdi: 1-0. 79. dakikada Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Rotman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. Kayseri maç fazlasıyla tehlikeli bölgeden uzaklaştı, 14. sıraya çıktı.

    SERGEN YAÇIN'IN KEYFİ YERİNDE
    Kayserispor Teknik Direktörü Bursaspor karşısında alınan galibiyetle iyice keyiflendi. Takımı son üç haftada 9 puan toplayan tecrübeli hoca, kupada da yoluna devam etmnin mutluluğunu yaşıyor. Takımın yükselişinden memnuniyetini dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın çok daha fazla çalışarak üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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