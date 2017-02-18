Kayseri tam yol
Fenerbahçe ve Galatasaray’ı deviren sarı-kırmızılı ekip, dün de Timsah’ı eli boş yolladı. 49’da Welliton, 79’da da Rotman attığı gollerle Kayserispor’u galibiyete taşıdı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kayserispor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti, çıkışını sürdürdü. F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerek dikkatleri üzerine çeken ev sahibi Timsah'a da sahasında şans tanımadı. Konuk Bursaspor 19. dakikada Deniz Yılmaz'ın atılmasıyla 10 kişi kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda Kayserispor baskısını artırdı. 49. dakikada sağ kanattan Hakan Arslantaş'ın ortasına Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale çizgisi önüne düşen meşin yuvarlak Umut Bulut'a da çarparak tekrar Welliton'un önüne geldi. Welliton bu sefer topu filelere gönderdi: 1-0. 79. dakikada Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Rotman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. Kayseri maç fazlasıyla tehlikeli bölgeden uzaklaştı, 14. sıraya çıktı.
SERGEN YAÇIN'IN KEYFİ YERİNDE
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Bursaspor karşısında alınan galibiyetle iyice keyiflendi. Takımı son üç haftada 9 puan toplayan tecrübeli hoca, kupada da yoluna devam etmnin mutluluğunu yaşıyor. Takımın yükselişinden memnuniyetini dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın çok daha fazla çalışarak üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.
SERGEN YAÇIN'IN KEYFİ YERİNDE
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın Bursaspor karşısında alınan galibiyetle iyice keyiflendi. Takımı son üç haftada 9 puan toplayan tecrübeli hoca, kupada da yoluna devam etmnin mutluluğunu yaşıyor. Takımın yükselişinden memnuniyetini dile getiren teknik direktör Sergen Yalçın çok daha fazla çalışarak üst sıralara tırmanacaklarını söyledi.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
Kayseri tam yol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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