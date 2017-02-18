 Başakşehir'de işler tersine döndü – Fotomaç – 18 Şubat 2017
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    Başakşehir'de işler tersine döndü

    Başakşehir'de işler tersine döndü

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.

    Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda aynı performansı sergileyemiyor. Puan durumunda son sırada bulan Gaziantepspor'u sahasında ağırlayan Başakşehir, Mustafa Pektemek'in bir şutunun direkten döndüğü maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve altın değerinde 2 puan kaybetti.

    SON 4 HAFTADA 8 PUAN KAYBETTİ
    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 5-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 4 maçta 8 puan kaybetti. 21. haftada Gaziantepspor'la berabere kalan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya yenilirken, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:23
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