Başakşehir'de işler tersine döndü
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Gaziantepspor'la 0-0 berabere kaldı.
Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Medipol Başakşehir, ikinci yarıda aynı performansı sergileyemiyor. Puan durumunda son sırada bulan Gaziantepspor'u sahasında ağırlayan Başakşehir, Mustafa Pektemek'in bir şutunun direkten döndüğü maçta sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı ve altın değerinde 2 puan kaybetti.
SON 4 HAFTADA 8 PUAN KAYBETTİ
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 5-0'lık Kayserispor galibiyetiyle başlayan turuncu-lacivertli ekip, daha sonra yaptığı 4 maçta 8 puan kaybetti. 21. haftada Gaziantepspor'la berabere kalan Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya yenilirken, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmişti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:23
- ''Boşa korkmuşuz''
Toplam 6
Yorum
Hakan Dostum Kadıköyde Fenerbahçe'yi eleyebilmeniz için size en az 2-0 gerekiyordu. Geçmiş olsun. Ayaklarınız titreyecek.
- Emre, yine Deportivo'nun en iyisi
Toplam 5
Yorum
Gulelim Oynasa ne olur,,acizin biri. Deportivo ya yazik, kume dusecekler
- ''Cenaze evinde müzik dinliyor''
Toplam 39
Yorum
Oktay Belki Müslüm Gürses dinliyordur ne biliyorsunuz.?
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