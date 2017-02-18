 Antalya'yı Eto'o sırtlıyor – Fotomaç – 18 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Antalya'yı Eto'o sırtlıyor

    Antalya'yı Eto'o sırtlıyor

    Antalyaspor, Eto'o'nun attığı golle Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.

    Antalya Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın 82. dakikasında yıldız oyuncusu Eto'o'nun attığı kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 35'e yükseltirken, Karabükspor haftayı 27 puanla tamamladı.

    ETO'O'NUN 9. GOLÜ
    Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Eto'o ise Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Kamerunlu oyuncu 19. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da rakip filelere iki gol birden atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.

    haberin devamı

    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:28
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalya'yı Eto'o sırtlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.