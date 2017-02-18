Antalya'yı Eto'o sırtlıyor
Antalyaspor, Eto'o'nun attığı golle Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 21. hafta maçında Antalyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Antalya Arena'da oynanan maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, kırmızı-beyazlılar karşılaşmanın 82. dakikasında yıldız oyuncusu Eto'o'nun attığı kafa golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Antalyaspor puanını 35'e yükseltirken, Karabükspor haftayı 27 puanla tamamladı.
ETO'O'NUN 9. GOLÜ
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü atan Eto'o ise Süper Lig'deki gol sayısını 9'a yükseltti. Kamerunlu oyuncu 19. haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında da rakip filelere iki gol birden atmış ve takımına galibiyeti getirmişti.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:28
- ''O da bizim gibi bir insan''
Toplam 8
Yorum
/*/ rvp yat koçum.
- Advocaat neşteri vurdu!
Toplam 31
Yorum
sadi rakip kaleye şutun yok..gelen ilk şutta kalen de gol oluyorsa..taraftar çıldırsın.
- Sen-ben kavgası!
Toplam 25
Yorum
volki istifa et kaptan dümeni tutamıyor..gemi ağzına kadar su almış..battık.
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