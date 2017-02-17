Kayserispor durdurulamıyor!

Bu sonuçla Kayserispor puanını 22'ye çıkartarak 14. sıraya tırmandı. Bursaspor ise 28 puanla 8. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Kayserispor hücumunda sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.

13. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Bulut topa ön direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı gitti.

19. dakikada Kayserisporlu Lawal'a faul yapan Bursasporlu Deniz Yılmaz, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

23. dakikada sarı-kırmızılıların atağında Deniz Türüç'ün orta sahadan derinlemesine pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Güray'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta gitti.

37. dakikada Bursapor hücumunda sol kanattan yapılan ortada Sivok'un kafa vuruşunda Kayserispor kalecisi Ahamada, köşeye giden topu kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



49. dakikada sağ kanattan Hakan Arslantaş'ın ortasına Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale çizgisi önüne düşen meşin yuvarlak Umut Bulut'a da çarparak tekrar Welliton'un önüne geldi. Welliton düzgün bir vuruşla bu sefer topu filelere gönderdi: 1-0



58. dakikada Kayserispor'un gelişen atağında Levent Gülen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, penaltı noktasında bekletmeden vuran Deniz Türünç'un şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



62. dakikada Deniz Türünç'ün kullandığı kornerde seken top önünde kalan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.



63. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç topu sürdükten sonra müsait pozisyondaki arkadaşı Welliton'a aktardı. Welliton'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin güçlükle kurtardı.



74. dakikada sol kanttan kaptığı topla ceza sahasına yaklaşan Stancu'nun sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.



79. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest atışta penaltı noktasında Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten döndü. Topu iyi takip eden Rotman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0



Maç, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.