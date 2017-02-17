Kayserispor durdurulamıyor!
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 21. hafta mücadelesinde son haftaların formda ekibi Kayserispor, Bursaspor'u ağırladı. 19. dakikada Deniz Yılmaz'ın gördüğü kırmızı kart ile maçı 10 kişi tamamlayan Bursaspor, Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin golleri 49'da Welliton ve 79'da Rotman'dan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 22'ye çıkartarak 14. sıraya tırmandı. Bursaspor ise 28 puanla 8. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Kayserispor hücumunda sağ kanattan Güray Vural'ın ortasında, penaltı noktasında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı.
13. dakikada Güray Vural'ın sağ kanattan yaptığı ortaya Umut Bulut topa ön direkte kafayla vurdu, meşin yuvarlak yakın direğin yanından dışarı gitti.
19. dakikada Kayserisporlu Lawal'a faul yapan Bursasporlu Deniz Yılmaz, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
23. dakikada sarı-kırmızılıların atağında Deniz Türüç'ün orta sahadan derinlemesine pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Güray'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta gitti.
37. dakikada Bursapor hücumunda sol kanattan yapılan ortada Sivok'un kafa vuruşunda Kayserispor kalecisi Ahamada, köşeye giden topu kornere çeldi.
Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
49. dakikada sağ kanattan Hakan Arslantaş'ın ortasına Welliton'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Kale çizgisi önüne düşen meşin yuvarlak Umut Bulut'a da çarparak tekrar Welliton'un önüne geldi. Welliton düzgün bir vuruşla bu sefer topu filelere gönderdi: 1-0
58. dakikada Kayserispor'un gelişen atağında Levent Gülen'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa, penaltı noktasında bekletmeden vuran Deniz Türünç'un şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
62. dakikada Deniz Türünç'ün kullandığı kornerde seken top önünde kalan Kana Bıyık'ın şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
63. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç topu sürdükten sonra müsait pozisyondaki arkadaşı Welliton'a aktardı. Welliton'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin güçlükle kurtardı.
74. dakikada sol kanttan kaptığı topla ceza sahasına yaklaşan Stancu'nun sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.
79. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı serbest atışta penaltı noktasında Mabiala'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ direkten döndü. Topu iyi takip eden Rotman'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0
Maç, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 21:27
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 12
Yorum
teo Rizeden 3 yeriz o zaman :) Igor'daki şansa bakarmısın adamın ilk maçı yarım kadro :D
- Kjaer'den sert sözler
Toplam 20
Yorum
XBey Yeminle kurdeşen döke döke bitap düştük. Bende yılmaz vural diyorum. Emenikeyi istemiyoruz. Şener de çarptırmadan orta yapsın dişimi kırcam
- Galatasaraylı yıldız satıldı
Toplam 7
Yorum
ttt EE şimdi ? Sabri mi geçecek forvete.. Bir ton küfür yemeye hazır ol yönetim
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