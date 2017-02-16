PFDK cezayı kesti!

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın yeşil-beyazlılara Fenerbahçe ile yaptığı Spor Toto Süper Lig maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 200 bin lira para cezası verdiği bildirildi. PFDK'nın Bursaspor'a ayrıca merdiven boşluklarını boş bırakılmadığı gerekçesiyle 15 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

PFDK'nın Atiker Konyaspor'a Antalyaspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi karşılaşmayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası verdiği belirtildi.



Açıklamada, disiplin kurulunun Bursaspor-Fenerbahçe müsabakasında güney ve kuzey kale arkası tribünleri ile doğu alt tribünündeki bazı bloklara giriş yapan ev sahibi takım taraftarlarıyla, Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçında kuzey kale arkası alt B ve C bloka giriş yapan Atiker Konyaspor taraftarların elektronik biletlerini bir maçlığına bloke ettiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Adanaspor'a 100 bin, Fenerbahçe'ye 75 bin, Antalyaspor'a 57 bin, Kardemir Karabükspor'a 50 bin, Gaziantepspor'a 30 bin, Beşiktaş ve Galatasaray'a 15'er bin lira para cezası kestiği bildirildi.

Açıklamada, Kardemir Karabükspor ile Fenerbahçeli bazı taraftarların elektronik biletinin bir maçlığına bloke edildiği vurgulandı.



OSMAN ÖZKÖYLÜ'YE 3 MAÇ MEN

PFDK, TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü'ye 3 maç men cezası verdi.

Kurulun, Samsunspor'un Sivasspor ile deplasmanda yaptığı lig maçında sportmenliğe aykırı açıklamada bulunduğu gerekçesiyle Osman Özköylü'ye 3 resmi maçtan men ve 7 bin lira para cezası uyguladığı aktarıldı. PFDK'nın Samsunspor'a ise 15 bin lira para cezası kestiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Mersin İdmanyurdu'na 7 bin 500 lira, Akdeniz temsilcisinin yöneticisi Haluk Kulaçoğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 15 bin lira para cezası verdiği ifade edildi.

Kurulun, Eskişehirspor'a 15 bin, Balıkesirspor'a 7 bin 500 ve Evkur Yeni Malatyaspor'a 5 bin 250 lira para cezası kestiği aktarıldı.

PFDK'nın ayrıca, TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor, Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu'nun bazı taraftarlarının elektronik biletlerini bir maçlığına bloke ettiği açıklandı.



KASIMPAŞA 21 YAŞ ALTI TAKIMI'NA HÜKMEN YENİLGİ

Kurul, Kasımpaşa'yı Medipol Başakşehir ile yaptığı 21 Yaş Altı Ligi maçında hükmen yenik saydı.

Disiplin kurulunun, lacivert-beyazlı takımın Medipol Başakşehir maçında cezalı olan futbolcu Kubilay Akyüz'ü oynattığı gerekçesiyle 3-0 yenik sayılmasına hükmettiği bildirildi.

Kasımpaşalı futbolcu Kubilay Akyüz'e 4 maç men cezası uygulayan kurulun, lacivert-beyazlı kulübün yöneticisi Mert Türker'e de cezaya uymama eylemine iştiraki nedeniyle 30 gün hak mahrumiyet verdiği kaydedildi.

Kasımpaşa A Takımı, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'deki Adanaspor karşılaşmasında yabancı oyuncu kuralına uymadığı gerekçesiyle hükmen yenik sayılmıştı.



GÜMÜŞHANESPOR VE MKE ANKARAGÜCÜ'NE CEZA YAĞDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan olaylı Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü nedeniyle iki kulübe de birçok ceza verdi.

PFDK'nın Gümüşhanespor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama ve toplamda 38 bin lira para cezası verdiği vurgulandı. Kurulun, Gümüşhanespor görevlisi Uğur Şeremet'e de 15 gün hak mahrumiyeti verdiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, aynı müsabaka taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle MKE Ankaragücü'ne ise 2 maç seyircisiz oynama ve toplamda 16 bin lira para cezasına hükmettiği kaydedildi.