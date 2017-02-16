 ''Kötü tezahüratta bulunmayan...'' – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Kötü tezahüratta bulunmayan...''

    ''Kötü tezahüratta bulunmayan...''

    Türkiye Futbol Federasyonu (), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaparak, kötü tezahüratta bulunmayan engelli seyircilerin kartlarının bloke edilmeyeceğini açıkladı.

    'den yapılan açıklamada, disiplin talimatının 53. maddesinin 3. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

    Maddeye "Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz" cümlesinin eklendiği ve bu değişikliğin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:31
    Etiketler:
    TFF
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