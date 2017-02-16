''Kötü tezahüratta bulunmayan...''

TFF'den yapılan açıklamada, disiplin talimatının 53. maddesinin 3. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Maddeye "Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz" cümlesinin eklendiği ve bu değişikliğin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.