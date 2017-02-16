''Kötü tezahüratta bulunmayan...''
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaparak, kötü tezahüratta bulunmayan engelli seyircilerin kartlarının bloke edilmeyeceğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, disiplin talimatının 53. maddesinin 3. fıkrasında değişikliğe gidildiği belirtildi.
Maddeye "Çirkin ve kötü tezahüratta bulunamayacak engelli seyirciler hakkında kart blokajı cezası uygulanmaz" cümlesinin eklendiği ve bu değişikliğin bugünden itibaren yürürlüğe girdiği kaydedildi.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:31
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db Sezon basindan beri gerek TFF gerek MHK tarafindan acik acik kollanan BJK var Sayin Baskan, daha fark edemedinmi? Bu soru cok gereksiz bence
- Sabri halen oynuyor mu?
Toplam 5
Yorum
canyavuz teşekkürler yönetim..etiklik açıklaması yapan karabüklüler önce söylesinler neden zamanında emenike yi fb ye karşı oynatmamışlardı ?
- Dursun Özbek'ten Beşiktaş maçı isyanı
Toplam 3
Yorum
db TFF nin tüm kurullari ve kurumlari BJK li. Ihtiyac olunca her zaman MHK, PFDK, Fikstür organizasyonlari ile takimlarini destekliyorlar.
''Kötü tezahüratta bulunmayan...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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