 İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

    İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri

    Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

    İşte Süper Lig'de haftanın maçları ve görev alacak hakemler:

    Kayserispor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
    Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Ümit Öztürk)
    Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (Alper Ulusoy)
    Çaykur Rizespor-Galatasaray (Halis Özkahya)
    Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)
    Fenerbahçe-Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
    Adanaspor-Osmanlıspor (Mete Kalkavan)
    Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Barış Şimşek)
    Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:08
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