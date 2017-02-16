İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
İşte Süper Lig'de haftanın maçları ve görev alacak hakemler:
Kayserispor-Bursaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Ümit Öztürk)
Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (Alper Ulusoy)
Çaykur Rizespor-Galatasaray (Halis Özkahya)
Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Cüneyt Çakır)
Fenerbahçe-Kasımpaşa (Fırat Aydınus)
Adanaspor-Osmanlıspor (Mete Kalkavan)
Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Barış Şimşek)
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Özgür Yankaya)
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:08
- Şampiyon olacağız
Toplam 19
Yorum
vinyadur hani ligin en iyi futbolunu beşiktaş oynuyordu hani en iyi futblcular beşiktaştdaydı o zaman mı yalan söyledin şimdi mi yalan söylüyorsun :)
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 7
Yorum
MEHMET AATİF UEFA LİSTESİNE FERNANDAO İLE BİRLİKTE YENİ YAZILDI. SALİH VE STOCH UEFA LİSTESİNE YAZILMADI.
- Kruzliak’la 3. kez
Toplam 1
Yorum
j j ah fıratı vermediler şu maça be
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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