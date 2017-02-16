G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.
Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programı şöyle:
22. hafta:
24 Şubat Cuma:
19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)
20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
25 Şubat Cumartesi:
15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
26 Şubat Pazar:
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)
19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)
27 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)
23. hafta:
3 Mart Cuma:
20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)
4 Mart Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)
5 Mart Pazar:
13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)
6 Mart Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)
20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
- Yüksek gerilim!
Toplam 26
Yorum
10 no sergen bu takımı uçurur.
- Hazır ol Emenike
Toplam 11
Yorum
sergen fener de oynatılmayanlar oynayandan daha kaliteli..tuhaf ama öyle.
- Advocaat: "Bu yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak isterim"
Toplam 7
Yorum
10 numara haber kupa da kayseri turu geçerse sergen fenere gelir
G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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