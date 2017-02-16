 G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı – Fotomaç – 16 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

    G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacağını açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

    Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programını açıkladı. Buna göre Süper Lig'de 22. haftadaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi 27 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Türk Telekom Arena'da yapılacak.

    Süper Lig'de 22. ve 23. haftanın maç programı şöyle:

    22. hafta:

    24 Şubat Cuma:

    19.00 Çaykur Rizespor-Kayserispor (Çaykur Didi)

    20.00 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

    25 Şubat Cumartesi:

    15.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

    16.00 Akhisar Belediyespor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs)

    19.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    26 Şubat Pazar:

    13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    16.00 Osmanlıspor-Medipol Başakşehir (Osmanlı)

    19.00 Gaziantepspor-Fenerbahçe (Gaziantep)

    27 Şubat Pazartesi:

    20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Türk Telekom Arena)

    23. hafta:

    3 Mart Cuma:

    20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor (Medical Park Arena)

    4 Mart Cumartesi:

    16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

    19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Arena)

    5 Mart Pazar:

    13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

    6 Mart Pazartesi:

    19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor (Ankara 19 Mayıs)

    20.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.