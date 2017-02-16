Akhisar’da Beşiktaş hazırlıkları
Akhisar Belediyespor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını Şehir Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Ligde son 14 hafta her takım için zorlu geçeceğine vurgu yapan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas şuandaki tabloya göre lig sonunda düşme hattının 40 puanlara yakın olabileceğine işaret ederken, Beşiktaş maçında puan yada puanlar almanın imkansız olmadığını vurguladı. Kafkas ayrıca Oyuncularına güvendiğini kaydetti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:46
- Şampiyon olacağız
Toplam 10
Yorum
atilla Tudor sen önce karakterini gözden geçir.Bir iş iyi gierken bırakılmaz.yarın seninde haberin yokken kapının önüne koyarlar bunu bilesin
- G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Toplam 23
Yorum
Meth Korkunun ecele faydası yok.gelip yenilip gideceksiniz.
- Denizli ES-ES’te
Toplam 3
Yorum
görengören TÜRKİYEDE bir çağ açan adam gibi adama ESKİŞEHİRSPOR (SAYGIM SONSUZ) hoca GS lı olarak unutmuyacam ahirettede .......
Akhisar’da Beşiktaş hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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