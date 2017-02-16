21. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
18 Şubat Cumartesi:
13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19 Şubat Pazar:
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)
20 Şubat Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:37
- Şampiyon olacağız
Toplam 10
Yorum
atilla Tudor sen önce karakterini gözden geçir.Bir iş iyi gierken bırakılmaz.yarın seninde haberin yokken kapının önüne koyarlar bunu bilesin
- G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Toplam 23
Yorum
Meth Korkunun ecele faydası yok.gelip yenilip gideceksiniz.
- Denizli ES-ES’te
Toplam 3
Yorum
görengören TÜRKİYEDE bir çağ açan adam gibi adama ESKİŞEHİRSPOR (SAYGIM SONSUZ) hoca GS lı olarak unutmuyacam ahirettede .......
21. hafta heyecanı başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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