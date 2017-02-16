 21. hafta heyecanı başlıyor – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    21. hafta heyecanı başlıyor

    21. hafta heyecanı başlıyor

    Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı yarın oynanacak Kayserispor-Bursaspor maçıyla başlayacak.

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 19.00.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 21. hafta maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    19.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

    18 Şubat Cumartesi:

    13.30 Antalyaspor-Kardemir Karabükspor (Antalya)

    16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

    19 Şubat Pazar:

    13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs)

    15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

    15.30 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

    19.00 Beşiktaş-Akhisar Belediyespor (Vodafone Arena)

    20 Şubat Pazartesi:

    20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor (Medical Park Arena)

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:37
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