G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanacak. Federasyon'dan yapılan açıklamayla 22. ve 23. hafta fikstürü belli oldu.
Zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçı 27 Şubat Pazartesi günü 20.00'da oynanacak.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:37
- ''Bonservisimi alır dönerim''
Toplam 11
Yorum
harika! Çok güzel bir haber başımızın üzerinde yerin var talisca!
- Igor Tudor, Florya'da
Toplam 45
Yorum
Ayaz Hoşgeldin tudor umarım geldiğin takımdaki gibi hırslı ve başarıya aç oynatırsın şu ruhsuz takımı
- Krasnodar 2 aydır resmi maç oynamıyor
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Krasnodar iyi futbolu tercih eden bir takım ve bunu gerçekleştirirken gol yiyebiliyorlar, bence güzel maç olur ve FB yener mi bilmem ama gol
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