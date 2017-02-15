 G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

    G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 27 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'da oynanacağını açıkladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanacak. Federasyon'dan yapılan açıklamayla 22. ve 23. hafta fikstürü belli oldu.

    Zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçı 27 Şubat Pazartesi günü 20.00'da oynanacak.

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:37
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