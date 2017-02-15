G.Saray Beşiktaş derbisinin tarihi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Türk Telekom Arena'da oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi pazartesi günü oynanacak. Federasyon'dan yapılan açıklamayla 22. ve 23. hafta fikstürü belli oldu.



Zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçı 27 Şubat Pazartesi günü 20.00'da oynanacak.