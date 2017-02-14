Zirvede deprem!
Süper Lig’de lider Beşiktaş ile takipçileri Başakşehir ve Galatasaray haftayı yenilgiyle kapatırken, 4. sıradaki F.Bahçe de 2 puan kaybetti. Antalya, Konya ve Bursa da tatsızdı.
Süper Lig'in 20. haftası, zirvedeki takımlar için adeta kabus gibi geçti. 19. haftayı ilk 8'de bitiren takımlar, puan kayıpları yaşadı. Lider Beşiktaş ile cuma günü başlayan puan kaybetme furyası, Başakşehir, F.Bahçe, Bursa, Antalya, Osmanlı, Konya ve G.Saray ile devam etti. Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray haftayı yenilgiyle kapatırken, F.Bahçe 2 puan kaybetti. Antalya, Konya ve Bursa 1 puanla yetinirken, Osmanlı ise yenildi.
EN KARLISI TRABZONSPOR
Haftanın en kârlı takımı 6. sıradaki bitiren Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen formda Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligde üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 30'a çıkardı ve 9'uncu sıradan 6'ncı sıraya yükseldi.
FIRSATI TEPTİLER
Lider Beşiktaş'ın Karabük'te, Başakşehir'in de Kasımpaşa'ya yenilmesiyle büyük bir fırsat yakalayan F.Bahçe ve G.Saray, zirve mücadelesinde kaybettikleri puanlarla büyük bir şansı tepmiş oldular. Özellikle de G.Saray, evinde Kayseri'ye yenilerek büyük bir şok yaşadı.
EN KARLISI TRABZONSPOR
Haftanın en kârlı takımı 6. sıradaki bitiren Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen formda Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligde üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 30'a çıkardı ve 9'uncu sıradan 6'ncı sıraya yükseldi.
FIRSATI TEPTİLER
Lider Beşiktaş'ın Karabük'te, Başakşehir'in de Kasımpaşa'ya yenilmesiyle büyük bir fırsat yakalayan F.Bahçe ve G.Saray, zirve mücadelesinde kaybettikleri puanlarla büyük bir şansı tepmiş oldular. Özellikle de G.Saray, evinde Kayseri'ye yenilerek büyük bir şok yaşadı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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