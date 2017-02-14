 Zirvede deprem! – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Zirvede deprem!

    Zirvede deprem!

    ’de lider Beşiktaş ile takipçileri Başakşehir ve Galatasaray haftayı yenilgiyle kapatırken, 4. sıradaki F.Bahçe de 2 puan kaybetti. Antalya, Konya ve Bursa da tatsızdı.

    'in 20. haftası, zirvedeki takımlar için adeta kabus gibi geçti. 19. haftayı ilk 8'de bitiren takımlar, puan kayıpları yaşadı. Lider Beşiktaş ile cuma günü başlayan puan kaybetme furyası, Başakşehir, F.Bahçe, Bursa, Antalya, Osmanlı, Konya ve G.Saray ile devam etti. Beşiktaş, Başakşehir ve G.Saray haftayı yenilgiyle kapatırken, F.Bahçe 2 puan kaybetti. Antalya, Konya ve Bursa 1 puanla yetinirken, Osmanlı ise yenildi.

    EN KARLISI TRABZONSPOR
    Haftanın en kârlı takımı 6. sıradaki bitiren Osmanlıspor'u deplasmanda 1-0 yenen formda Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer, ligde üst üste 4. galibiyetini alıp puanını 30'a çıkardı ve 9'uncu sıradan 6'ncı sıraya yükseldi.

    FIRSATI TEPTİLER
    Lider Beşiktaş'ın Karabük'te, Başakşehir'in de Kasımpaşa'ya yenilmesiyle büyük bir fırsat yakalayan F.Bahçe ve G.Saray, zirve mücadelesinde kaybettikleri puanlarla büyük bir şansı tepmiş oldular. Özellikle de G.Saray, evinde Kayseri'ye yenilerek büyük bir şok yaşadı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:54
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