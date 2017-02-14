 Topçu yine başardı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Topçu yine başardı

    Topçu yine başardı
    'un başında ilk maçına F.Bahçe karşısında çıkan teknik direktör , sarı lacivertli takıma bir kez daha boyun eğmedi. Kariyerinde Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşan genç teknik adam, Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönem sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Önceki gün Bursaspor ile sarı lacivertli takım yine 1-1 berabere kaldı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:43
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