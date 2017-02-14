Topçu yine başardı
Bursaspor'un başında ilk maçına F.Bahçe karşısında çıkan teknik direktör Mutlu Topçu, sarı lacivertli takıma bir kez daha boyun eğmedi. Kariyerinde Fenerbahçe ile 2. kez karşılaşan genç teknik adam, Gaziantepspor'u çalıştırdığı dönem sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Önceki gün Bursaspor ile sarı lacivertli takım yine 1-1 berabere kaldı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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