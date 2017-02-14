Öztürk: Şok yaşadık
Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, 9 kişiyle tamamladıkları ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemine ateş püskürdü. Öztürk, maçta hakem faciası yaşandığını iddia etti. Antalya başkanı, "Bir de rakip taraftarın saldırısına uğradık. Şok yaşadık" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Öztürk: Şok yaşadık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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