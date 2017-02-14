 Öztürk: Şok yaşadık – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Öztürk: Şok yaşadık

    Öztürk: Şok yaşadık
    Antalyaspor Kulübü Başkanı , 9 kişiyle tamamladıkları ve Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından karşılaşmanın hakemine ateş püskürdü. Öztürk, maçta hakem faciası yaşandığını iddia etti. Antalya başkanı, "Bir de rakip taraftarın saldırısına uğradık. Şok yaşadık" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:44
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