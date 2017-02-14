Antep nefes aldı

Süper Lig'de 20. haftanın kapanış maçında son haftaların başarılı ekibi Adanaspor'u ağırlayan Gaziantepspor, 9 hafta sonra 3 puan özlemini dindirdi: 1-0. Alt sıraları ilgilendiren ve oldukça gergin geçen karşılaşmada Anis Ben Hatıra'nın tek golüyle galip gelen ev sahibi ekip, rahat bir nefes aldı.



KÖTÜ GİDİŞE 'DUR' DEDİ

Süper Lig'de bir maçı eksik olan ve 9 maç sonra galibiyetle tanışan Gaziantepspor böylece kötü gidişe 'dur' dedi. Yeni hocası Bülent Uygun ile toparlanan ve yeni stadında ilk zaferini elde eden Gaziantepspor, 14 puana yükseldi. Levent Şahin ile başarılı bir grafik çizen ve 5 hafta sonra mağlup olan Adanaspor ise 17 puanda kaldı.



'ANTEP DÜŞMEYECEK'

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sonuçtan memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu: İki takım da ligde kalmaya çalışıyor. Ama futboldan daha önemli şeyler var; insanlarımızın hayatı ve sevgi gibi. Olaylar bizi üzmüştür. Gaziantepspor düşmeyecek. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var.







MAÇ SONUNDA GERİLİM VARDI

Karşılaşmanın son dakikalarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Adanasporlu Bekir Yılmaz taca giden topu almaya çalışırken, top toplayıcı çocuğun üzerine yürüdü. Sonrasında iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Cüneyt Çakır, Bekir ile yedek kulübesindeki Ghilas'a sarı kartını gösterdi.