Alemin kralı Kayseri
F.Bahçe’den sonra deplasmanda G.Saray’ı da yenen Kayserispor’u, taraftarlar şampiyon gibi karşıladı. Havalimanı, “Alemin kralı geliyor” sesleriyle inledi. Şehirde coşku müthişti.
Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Kayserispor, gece taraftarlar tarafından adeta şampiyon gibi karşılandı. Fenerbahçe'nin ardından deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, gece uçakla Kayseri Erkilet Havaalanı'na geldi. Sarı-kırmızılı takımı havaalanı çıkışında yüzlerce taraftar ellerinde meşalelerle karşıladı. 'Alemin kralı geliyor' sloganları atan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Taraftarlar, Kayserispor kafilesine Kadir Has Tesisleri'ne kadar eşlik etti. Öte yandan Kayserispor, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 4 maçta 7 puanı hanesine yazdırdı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılı ekip, F.Bahçe ve ardından G.Saray'ı yendi. Sergen Yalçın takımın başında çıktığı ilk karşılaşmada ise Medipol Başakşehir'e 5-0 yenilmişti.
BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımlarının ligin ikinci devresinde oynadığı futboldan ve aldığı sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, Bursaspor maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Bedir, "F.Bahçe ve G.Saray'ı mağlup eden bu takıma taraftar sahip çıksın" diye konuştu.
SERGEN'LE COŞTUK...
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle çok keyifli bir futbol oynadıklarını belirterek, "Ligde iyi yere gelmek, kupada ise finale kadar gitmek arzusundayız" açıklamasını yaptı.
BU TAKIMA SAHİP ÇIKIN
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, takımlarının ligin ikinci devresinde oynadığı futboldan ve aldığı sonuçlardan memnun olduklarını belirterek, Bursaspor maçı için taraftarlara çağrıda bulundu. Bedir, "F.Bahçe ve G.Saray'ı mağlup eden bu takıma taraftar sahip çıksın" diye konuştu.
SERGEN'LE COŞTUK...
Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle çok keyifli bir futbol oynadıklarını belirterek, "Ligde iyi yere gelmek, kupada ise finale kadar gitmek arzusundayız" açıklamasını yaptı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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