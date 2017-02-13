 ''Gaziantepspor düşmeyecek!'' – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Gaziantepspor düşmeyecek!''" /> Gaziantepspor düşmeyecek!''" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    '' düşmeyecek!''

    ''Gaziantepspor düşmeyecek!''

    'in 20. haftasında evinde 'u 1-0 yenen 'da teknik direktör , sonuçtan memnun olduklarını ve takımın ligden düşmeyeceğini söyledi.

    Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında devre arasında iyi hazırlandıklarını ve takıma yeni katılan oyuncuların kısa sürede uyum sağladıklarını ifade etti.

    Ligin alt sıralarından çıkmak için takım ve kent olarak kenetleneceklerini belirten Uygun, maçın ardından yaşanan gerginliğin anlamsız olduğunu dile getirdi.

    Maçın ardından olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunan Uygun, şunları kaydetti:

    "Bugün iki takımda ligde kalmaya çalışıyor. Ama futboldan daha önemli şeyler var; insanlarımızın hayatı ve sevgi gibi. Maalesef bu yaşadığımız olaylar, sonuçtan daha fazla bizi üzmüştür. İki kardeş şehrimizin mücadelesinde dostluğun kazanması en büyük arzumuzdu. Belki bizden daha iyiydi ama 3 puanı biz kazandık. Biz kardeşlik, sevgi ve barış için mücadele ediyoruz. düşmeyecek. Birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var."

    ADANASPOR CEPHESİ
    Adanaspor Teknik Direktörü ise, Gaziantepspor'u aldığı galibiyetten dolayı kutladığını söyledi.

    Kalan maçlardan mutlak puan almaları gerektiğini aktaran Şahin, "Birinci devredeki oyun ve takım kurgusunu ikinci yarıda yansıtamadık. Bunun neticesinde de gol geldi. Pozisyonlara girdik, pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Bu maç bize gösterdi ki bundan sonraki maçlar daha önemli ve daha zorlu geçecek. Bu karşılaşmadan dersler çıkacağız." diye konuştu.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:44
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