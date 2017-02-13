 Başakşehir yıkıldı – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Başakşehir yıkıldı

    Başakşehir yıkıldı

    Ligdeki ilk yenilgisini 2 hafta önce F.Bahçe’ye karşı alan Başakşehir, ’ya 4-0 yenildi ve lider Beşiktaş’ı geçme fırsatını tepti.

    'in 20. haftasında Kasımpaşa sahasında ligin flaş ekibi Başakşehir'i 4-0 mağlup etti. Heyecan dolu maçtaki gol perdesini 11. dakikada Titi açtı: 1-0. 13. dakikada Adem Büyük farkı ikiye çıkaran golü attı: 2-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 82. dakikada Turgut Doğan'ın pasında hareketlenen Eduok, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-0. 88. dakikada Castro kaptığı topla tek başına hareketlendi ve enfes bir şutla skoru belirledi: 4-0.

    LİDERLİK ŞANSINI TEPTİ
    Bu sonucun ardından Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Beşiktaş'ın Karabükspor'a yenildiği haftada liderlik fırsatını kaçırdı ve 42 puanda kaldı. Ev sahibi takım puanını 24 yaparak derin bir nefes aldı. Ligin 21. haftasında Medipol Başakşehir, Gaziantepspor ile sahasında kozlarını paylaşacak.

    AVCI: BİZE YAKIŞMADI
    Teknik Direktörü , önünde maçtan önce çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Belki atacağımız bir gol geri dönmemizi sağlayacaktı. Baktığımızda bu sonuç yakışmadı. Rakibimiz çok iyi oynadı. Bir an önce toparlanmalıyız. Takıma inanıyorum" dedi.

    YÜREKLİ OYNADIK
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş farklı Başakşehir galibiyetiyle ilgili olarak, "Beşiktaş kaybettikten sonra Başakşehir kazansa lider olacaktı. Biz de iyi oyunumuzu puanlarla süslemek istiyorduk. Maçta top hem bizde hem de rakipteyken iyi oynayan oyuncularımı kutlarım. Hepsi yürekliydi" dedi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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