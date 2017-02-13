 Antalya’dan şanlı direniş – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Antalya’dan şanlı direniş

    Antalya’dan şanlı direniş

    'de evinde ile 1-1 berabere kaldı.

    , El Kabir'in 44. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 59'da Riad Bajic ile eşitliği sağladı. Vukovic 68. dakikada kazanılan bir penaltıyı auta gönderdi. Antalyaspor'da ikinci devrede Chico ve Charles çift sarı karttan oyun dışı kaldılar. Konuk takım maçı 9 kişi bitirdi.



    ÖZTÜRK'E SALDIRI
    Antalyaspor, misafir olduğu Konyaspor karşısında 9 kişiyle 1-1'lik skoru alıp bir puanla evine dönerken kırmızı beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı. Öztürk'ün sevindiği sırada taraftarların saldırısına uğradığı ifade edildi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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