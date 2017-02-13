Antalya’dan şanlı direniş
Süper Lig'de Konyaspor evinde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Antalyaspor, El Kabir'in 44. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Konyaspor 59'da Riad Bajic ile eşitliği sağladı. Vukovic 68. dakikada kazanılan bir penaltıyı auta gönderdi. Antalyaspor'da ikinci devrede Chico ve Charles çift sarı karttan oyun dışı kaldılar. Konuk takım maçı 9 kişi bitirdi.
ÖZTÜRK'E SALDIRI
Antalyaspor, misafir olduğu Konyaspor karşısında 9 kişiyle 1-1'lik skoru alıp bir puanla evine dönerken kırmızı beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı. Öztürk'ün sevindiği sırada taraftarların saldırısına uğradığı ifade edildi.
ÖZTÜRK'E SALDIRI
Antalyaspor, misafir olduğu Konyaspor karşısında 9 kişiyle 1-1'lik skoru alıp bir puanla evine dönerken kırmızı beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda maçı seyrettiği locasında saldırıya uğradı. Öztürk'ün sevindiği sırada taraftarların saldırısına uğradığı ifade edildi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Antalya’dan şanlı direniş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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