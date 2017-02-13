 Akhisar’dan altın vuruş – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Akhisar’dan altın vuruş

    Akhisar’dan altın vuruş

    'de 13 ve 14. sırada yer alan ile karşı karşıya geldi.

    , 'u 6. dakikada Mustafa Yumlu'nun attığı şık golle 1-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra galibiyetle buluştu. Ev sahibi Akhisar Belediyespor 'de puanını 24 yaptı. Çaykur Rizespor ise 19 puanda kaldı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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