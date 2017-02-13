Adanaspor'u tek golle yıktı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 20. hafta'nın kapanış mücadelesinde Gaziantepspor, evinde Adanaspor'u ağırladı. Ligde son sırada yer alan ve kötü günler geçiren Gaziantepspor, 17. sıradaki Adanaspor'u 55. dakikada yeni transferi Anis Ben-Hatira'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
Maçın tek golü 55. dakikada geldi. Ani gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas, kafasını kaldırıp arka direkte Ben Hatira'ya pas gibi bir orta yaptı. Tunuslu oyuncu da arka direkte bomboş durumda topu filelere gönderdi.
Maçın geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Gaziantepspor 3 puanı hanesine yazdırdı ve 9 hafta sonra bir mücadeleden galip ayrıldı.
Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı kazanan kırmızı-siyahlılar hem moral buldu, hem de düşme potasından kurtulma adına ilerleyen haftalar için umutlandı.
Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Gaziantepspor bir maç eksiğiyle son sırada kaldı. Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:02
- ''Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!''
Toplam 59
Yorum
metinn o zaman o koltuguda isgal etmeyeceksin efendi ne demek kimi bulacagiz boos boos konusma adamin t.direktörlukle ne ilgisi var alt yaphocasi
- Riekerink'in görevine son verildi!
Toplam 16
Yorum
serkan sanki gelen hoca takımı şampiyon yapacak bırakın bu ucuz günü kurtarma taktiklerini
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 5
Yorum
bjk1903 loserbahçe...
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