 Adanaspor'u tek golle yıktı – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Adanaspor'u tek golle yıktı" /> Adanaspor'u tek golle yıktı" />
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'u tek golle yıktı

    Adanaspor'u tek golle yıktı

    Turgay Şeren Sezonu 20. hafta'nın kapanış mücadelesinde , evinde 'u ağırladı. Ligde son sırada yer alan ve kötü günler geçiren Gaziantepspor, 17. sıradaki Adanaspor'u 55. dakikada yeni transferi Anis Ben-Hatira'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

    Maçın tek golü 55. dakikada geldi. Ani gelişen atağında Ghilas, kafasını kaldırıp arka direkte Ben Hatira'ya pas gibi bir orta yaptı. Tunuslu oyuncu da arka direkte bomboş durumda topu filelere gönderdi.

    Maçın geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Gaziantepspor 3 puanı hanesine yazdırdı ve 9 hafta sonra bir mücadeleden galip ayrıldı.

    Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı kazanan kırmızı-siyahlılar hem moral buldu, hem de düşme potasından kurtulma adına ilerleyen haftalar için umutlandı.

    Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Gaziantepspor bir maç eksiğiyle son sırada kaldı. ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adanaspor'u tek golle yıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.