Adanaspor'u tek golle yıktı

Maçın tek golü 55. dakikada geldi. Ani gelişen Gaziantepspor atağında Ghilas, kafasını kaldırıp arka direkte Ben Hatira'ya pas gibi bir orta yaptı. Tunuslu oyuncu da arka direkte bomboş durumda topu filelere gönderdi.



Maçın geride kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, Gaziantepspor 3 puanı hanesine yazdırdı ve 9 hafta sonra bir mücadeleden galip ayrıldı.



Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Cüneyt Çakır düdük çaldı. Zorlu karşılaşmayı kazanan kırmızı-siyahlılar hem moral buldu, hem de düşme potasından kurtulma adına ilerleyen haftalar için umutlandı.

Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Gaziantepspor bir maç eksiğiyle son sırada kaldı. Adanaspor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.