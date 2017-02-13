90+3'te ortalık karıştı!
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında Gaziantepspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin son dakikalarında yaşanan gerginlik mücadeleye damga vurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında düşme hattını yakından ilgilendiren Gaziantepspor - Adanaspor mücadelesinin son dakikalarında yaşanan gerilim karşılaşmaya damga vurdu.
Gaziantepspor - Adanaspor maçının son dakikalarında top toplayıcı çocuk zaman geçirmek için topu vermeyince saha bir anda karıştı ve iki takım oyuncuları birbirlerine girdi. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi ile gerginlik sona erdi. Cüneyt Çakır, yaşanan gerginliğin ardından Nabil Ghilas ve Bekir Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
Gaziantepspor - Adanaspor maçının son dakikalarında top toplayıcı çocuk zaman geçirmek için topu vermeyince saha bir anda karıştı ve iki takım oyuncuları birbirlerine girdi. Güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesi ile gerginlik sona erdi. Cüneyt Çakır, yaşanan gerginliğin ardından Nabil Ghilas ve Bekir Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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