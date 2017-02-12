Mutlu Topçu, Mutsuz Topçu!

Sow’un penaltı golüyle öne geçen, rakip 43’te eksik kalınca iyice rahatlayan Kanarya, buna rağmen kazanamadı. Bursaspor, yeni hocası Mutlu Topçu’nun cesur hamlelerinin ödülünü aldı, Batalla’nın penaltısıyla 1 puanı kaptı. 90+5’te yüzde yüzlük golü kaçıran Sow kahroldu. F.Bahçe, Beşiktaş’ın kaybettiği haftada fırsatı tepti.

Lider Beşiktaş, Karabük'te yenilmiş, Bursa'da zirveyle puan farkını 6'ya indirme şansı bulmuştu Kanarya... Kupadaki derbi zaferiyle moralliydi, ancak öne geçmesine rağmen zorlu deplasmanda Bursaspor engelini aşamadı: 1-1. Maça hızlı başlayan taraf sarı-lacivertli ekipti. 20'de Sivok'un ceza sahasında elle oynamasıyla kazanılan penaltıyı 22'de gol yapan Sow, takımını öne geçirdi. 43'te Jovic çift sarıdan atılınca, Timsah bir kişi eksildi, F.Bahçe iyice rahatladı.



Kanarya, ikinci yarıda golleri kaçırdı. Advocaat buna rağmen golcü takviyesi yapmadı. Yeşil-beyazlı ekiple ilk maçına çıkan Mutlu Topçu ise eksik olmalarına rağmen iki forvet sahaya sürdü. Timsah, 88'de hakem Halil Umut Meler'in penaltı kararı sonrası, Batalla ile skora denge getirdi ve 1 puanı kurtardı. Sow, 90+5'te karşı karşıya kaçırdı, karşılaşma 1-1 bitti. F.Bahçe, zirveyle farkı 6 puana düşürme şansını kaybetti. İki takım da aleyhlerine verilen penaltıya isyan etti.