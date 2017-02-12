Kasımpaşa'dan 4 dörtlük zafer

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçın henüz 10. dakikasında Titi'yle öne geçen ev sahibi Kasımpaşa üç dakika sonra Adem Büyük'le farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıda farkı kapatmak için baskılarını artıran Abdullah Avcı'nın talebeleri savunmada açıklar verince 82. dakikada Samuel Edouk'un ayağından gelen golle skor 3-0'a geldi, maçta gol perdesini 88. dakikada Andre Castro kapattı.





Geri kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma Kasımpaşa'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa 24 puana ulaşarak 11. sıraya yükselirken zirve yarışında ağır darbe alan 2. sıradaki Medipol Başakşehir 42 puanda kaldı.



