 Karabük evinde kral – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Karabük evinde kral

    Karabük evinde kral
    , Süper Lig'de bu sezon aldığı sekiz galibiyetin yedi tanesini iç sahada yakaladı. Teknik direktör Tudor, "Evimizde taraftarımızla daha etkili oluyoruz" diye konuştu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:40
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