 Final gibi bir maç – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Final gibi bir maç

    Final gibi bir maç
    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Konya ile final niteliği taşıyan bir maç yapacaklarını belirterek, "İki takım da Avrupa'ya gitmek istiyor. Bu açıdan çok hırslıyız" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:41
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