 Alanya’dan farklı tarife – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Alanya’dan farklı tarife

    Alanya’dan farklı tarife

    Alanyaspor yeni hocası Susic ile ilk sınavında G.Birliği’ni farklı mağlup etti ve 4 maçlık yenilgi serisine son verdi.

    Süper Lig''in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada Junior Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın ilk yarının son anlarında attığı golle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Emre Akbaba'nın 49. dakikada attığı golle iyice rahatlayan Alanyaspor skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Alanyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Güney ekibi ligde puanını 21'e çıkardı.

    KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
    Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, G.Birliği galibiyetine ilişkin, "Maçtaki öncelikli amacımız yenmekti. Maça 1-0 olsun ama bizim olsun parolası ile çıktık. Oyuncularım maçı çok ciddiye aldılar. Çok profesyonel bir şekilde oyuna girdiler ve o şekilde de bitirdik oyunu" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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