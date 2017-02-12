Alanya’dan farklı tarife
Alanyaspor yeni hocası Susic ile ilk sınavında G.Birliği’ni farklı mağlup etti ve 4 maçlık yenilgi serisine son verdi.
Süper Lig''in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, henüz 6. dakikada Junior Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Aytemiz Alanyaspor, Vagner Love'ın ilk yarının son anlarında attığı golle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Emre Akbaba'nın 49. dakikada attığı golle iyice rahatlayan Alanyaspor skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Alanyaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Güney ekibi ligde puanını 21'e çıkardı.
KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, G.Birliği galibiyetine ilişkin, "Maçtaki öncelikli amacımız yenmekti. Maça 1-0 olsun ama bizim olsun parolası ile çıktık. Oyuncularım maçı çok ciddiye aldılar. Çok profesyonel bir şekilde oyuna girdiler ve o şekilde de bitirdik oyunu" dedi.
KAZANMAK ÖNEMLİYDİ
Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, G.Birliği galibiyetine ilişkin, "Maçtaki öncelikli amacımız yenmekti. Maça 1-0 olsun ama bizim olsun parolası ile çıktık. Oyuncularım maçı çok ciddiye aldılar. Çok profesyonel bir şekilde oyuna girdiler ve o şekilde de bitirdik oyunu" dedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Alanya’dan farklı tarife haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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