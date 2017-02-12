9 kişilik Antalyaspor yenilmedi!
Spor Toto Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Serkan Çınar düdük çaldı.
Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ilk gol 44. dakikada Mustafa El Kabir'den gelirken ilk devre Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda Konyaspor beraberlik için baskılarını artırdı, 59. dakikada Riad Bajic'in kaydettiği golle skora 1-1'lik eşitlik geldi.
Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası içerisine giren Amir Hadziahmetovic, Ondrej Celustka'nın yaptığı müdahaleyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, Atiker Konyaspor lehine penaltı kararı verirken karara itiraz eden Chico'ya art arda iki sarı kart göstererek kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Penaltı atışında topun başına geçen Jagos Vukovic panenka penaltısı kullanırken top az farkla üstten dışarı çıktı.
67. dakikada bu kez Marc Kibong Mbamba'ya sert müdahalede bulunan Charles Fernando, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilince konuk ekip Antalyaspor maça 9 kişi devam etmek zorunda kaldı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:03
- Tam zamanı şimdi
Toplam 12
Yorum
ismail kerim bence doğru tercih.. josue kesinlikle oynamamalı... yasın forvet, poldi forvet arkası oynamalı.. rodriguez ve bruma kanatlarda..
- Bu sene kim şampiyon olur?
Toplam 161
Yorum
neşe şampiyon beşiktaş olur gibi ama Galatasaray olmasını isterim
- Aboubakar 11’e dönüyor
Toplam 9
Yorum
bjk cenk,sahada hayalet gibi geziyor,hic kafa topu alamiyor,top tutamiyor,onun yerine abubakar-babel ikilisi devamli oynamali,cenk yedege.
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