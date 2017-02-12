9 kişilik Antalyaspor yenilmedi!

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçta Serkan Çınar düdük çaldı.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ilk gol 44. dakikada Mustafa El Kabir'den gelirken ilk devre Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Konyaspor beraberlik için baskılarını artırdı, 59. dakikada Riad Bajic'in kaydettiği golle skora 1-1'lik eşitlik geldi.

Mücadelenin 62. dakikasında ceza sahası içerisine giren Amir Hadziahmetovic, Ondrej Celustka'nın yaptığı müdahaleyle yerde kalınca hakem Serkan Çınar, Atiker Konyaspor lehine penaltı kararı verirken karara itiraz eden Chico'ya art arda iki sarı kart göstererek kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Penaltı atışında topun başına geçen Jagos Vukovic panenka penaltısı kullanırken top az farkla üstten dışarı çıktı.







67. dakikada bu kez Marc Kibong Mbamba'ya sert müdahalede bulunan Charles Fernando, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilince konuk ekip Antalyaspor maça 9 kişi devam etmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.