Osmanlıspor-Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Osmanlıspor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Alper Ulusoy...
LİGDE 16. RANDEVU
Trabzonspor ile Osmanlıspor bugün Osmanlı Stadı'nda oynanan maçla birlikte ligde 16'ncı kez karşı karşıya geliyor. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor'un 7, Osmanlıspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İLKLERİN KARŞILAŞMASI
-Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenmesi halinde, üçüncü kez bordomavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.
-Trabzonspor ayrıca, Osmanlıspor'u yenerse bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılacak.
-Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Rodallega bugün gol siftahı yapabilir.
İşte iki takımın ilk 11'ler:
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Aykut, Muhammed, Numan, Mehmet, Ndiaye, Regattin, Musa, Bifouma, Webo.
Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Durica, Mas, Okay, Onazi, Yusuf Yazıcı, Castillo, Olcay, N'Doye.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:22
- Beşiktaş’a çirkin saldırı!
Toplam 2
Yorum
Bjk Bunların hepsi anarşist.Bu taşlar Türk futboluna atıldı...
- ‘Operasyonu Güreli yönetti’
Toplam 16
Yorum
at gözlüklükler yok artık hayatını sonlandırsınlar istersen
- ‘Operasyonu Güreli yönetti’
Toplam 16
Yorum
japon fener terazi lastik jimnastik liler tff den istifa etmeden bize rahat yok......
Osmanlıspor-Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.