Korkumuz yok
Bursaspor’un hocası, “Hızlı oynayacağız. Oyuncu markajı da yapmayacağız Biz gücümüze güveniyoruz. İnanıyorum ki, taraftarımızla biz yeneriz” dedi.
Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, bugün oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiçbir takımdan hiçbir şekilde korkumuz yok. Kazandığımız 3 puanın başka takımlardan alacağımız 3 puandan farkı yok" dedi. Topçu, "Fener'e özel önlem almayacağız. Hiç bir oyuncuya da markaj uygulamayacağız" açıklamasını yaptı.
KANATLARI KULLANACAĞIZ
Maç öncesi rahat olduğunu ifade eden genç hoca, "Biz kanatları kullanan, çabuk oynayan, şut atan takım olmamız lazım. Eksiklerimiz var. Emre, Furkan, Serdar, Bilal ve cezalı İsmail'den yararlanamayacağız. Emre ile Bilal'in 2-3 hafta sonra gelme ihtimali var. İnanıyorum ki F.Bahçe'yi yeneceğiz" diye konuştu.
TARAFTAR SABIRLI OLURSA F.BAHÇE'Yİ YENERİZ
Bursaspor'un, Arjantinli kaptanı Pablo Batalla bugün oynayacakları F.Bahçe maçında çok akıllı oynamaları gerektiğini belirterek, "Taraftarımız acele etmesin. Sabırlı olurlarsa biz de rahat hareket ederiz ve F.Bahçe'yi yeneriz" dedi. Bursaspor'da sakatlığı süren Joshua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler. Yeşil-beyazlı takımda ayrıca Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmışlardı.
SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bursaspor, bugünkü rakibi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah'ta, Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti. Yönetim ise bugün stada rekor taraftar bekliyor.
KANATLARI KULLANACAĞIZ
Maç öncesi rahat olduğunu ifade eden genç hoca, "Biz kanatları kullanan, çabuk oynayan, şut atan takım olmamız lazım. Eksiklerimiz var. Emre, Furkan, Serdar, Bilal ve cezalı İsmail'den yararlanamayacağız. Emre ile Bilal'in 2-3 hafta sonra gelme ihtimali var. İnanıyorum ki F.Bahçe'yi yeneceğiz" diye konuştu.
TARAFTAR SABIRLI OLURSA F.BAHÇE'Yİ YENERİZ
Bursaspor'un, Arjantinli kaptanı Pablo Batalla bugün oynayacakları F.Bahçe maçında çok akıllı oynamaları gerektiğini belirterek, "Taraftarımız acele etmesin. Sabırlı olurlarsa biz de rahat hareket ederiz ve F.Bahçe'yi yeneriz" dedi. Bursaspor'da sakatlığı süren Joshua John ile kart cezalısı İsmail Konuk, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecekler. Yeşil-beyazlı takımda ayrıca Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa da sakatlıkları sebebiyle sezonu kapatmışlardı.
SON 2 MAÇTA GOL YEMEDİ
Bursaspor, bugünkü rakibi Fenerbahçe'ye karşı oynadığı son 2 karşılaşmada da rakibinden gol yemedi. Bu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik alan Timsah'ta, Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 3 lig maçında 2 gol kaydetti. Yönetim ise bugün stada rekor taraftar bekliyor.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Korkumuz yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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