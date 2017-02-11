 En büyük hedef Avrupalı Antalya – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    En büyük hedef Avrupalı Antalya

    'un teknik direktörü , bu sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmayı çok istediklerini belirtti.

    Çalımbay, "Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ise inanılmaz pozitif bir oyuncu. Benim en büyük yardımcım" dedi.

    ANTALYASPOR'DA TEK EKSİK MOTTA
    'da zorlu Konyaspor maçı öncesi geçtiğimiz hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve ülkesi Brezilyaya giden Ramon Motta dışında eksik yok.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:07
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