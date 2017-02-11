En büyük hedef Avrupalı Antalya
Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, bu sezon sonunda Avrupa Kupaları'na katılmayı çok istediklerini belirtti.
Çalımbay, "Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o ise inanılmaz pozitif bir oyuncu. Benim en büyük yardımcım" dedi.
ANTALYASPOR'DA TEK EKSİK MOTTA
Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi geçtiğimiz hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve ülkesi Brezilyaya giden Ramon Motta dışında eksik yok.
ANTALYASPOR'DA TEK EKSİK MOTTA
Antalyaspor'da zorlu Konyaspor maçı öncesi geçtiğimiz hafta ligde oynanan Alanyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen ve ülkesi Brezilyaya giden Ramon Motta dışında eksik yok.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tamer Tuna: "Hedeften sapmadık"
Toplam 3
Yorum
bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
Yorum
HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
- Fernando Muslera'dan yeni sözleşme açıklaması
Toplam 12
Yorum
Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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