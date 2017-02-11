Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.
Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak.
Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok.
STAT: Bursa Büyükşehir Stadı
SAAT: 19.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.
BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.
Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok.
STAT: Bursa Büyükşehir Stadı
SAAT: 19.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.
BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 33
Yorum
cenkfb pascalla van persıe yaptıği aynı değil.adil olun algı operasyonu yapmayın.Belkı amacı şortunu duzeltmek değildi ama cok profesyoneldi
- Fenerbahçe'ye Robin van Persie müjdesi
Toplam 33
Yorum
KÖRFEZ SÜPER fENERLI SEN HERALDE HANIMINLAN YADA KIZ KARDESINLEN MACDA DEYILDIN SANA VE SENINGIBI INSANLARA ÖYLE HAREKETLER NORMAL GELIYOR HERALD
- Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Toplam 3
Yorum
bursali Bursam bu maci alirsa fener sut kupasini alir ancak artik
Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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