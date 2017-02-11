 Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım" /> Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    | Canlı Anlatım

    Bursaspor - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bursaspor'a konuk oluyor. Mücadele saat 19.00'da başladı.

    Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak.

    Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok.

    STAT: Bursa Büyükşehir Stadı
    SAAT: 19.00
    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.
    BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:58
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