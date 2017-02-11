 Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi

    Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi

    Aytemiz Alanyaspor, 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı: 3-0

    Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligdeki son 5 maçının 4'ünü kaybeden ve birinden beraberlikle ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında henüz 6. dakikada Junior Fernandes ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Vagner Lova farkı ikiye çıkartırken ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 İkinci yarının başında 49. dakikada bu kez sahneye çıkan isim Emre Akbaba oldu ve maçın skorunu belirledi: 3-0

    5 MAÇ SONRA KAZANDI
    Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kaybeden Alanyaspor, bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken puanını da 21'e yükseltti. Bir maçı eksik Gençlerbirliği ise haftayı 23 puanla tamamladı.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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