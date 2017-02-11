Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi

Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligdeki son 5 maçının 4'ünü kaybeden ve birinden beraberlikle ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında henüz 6. dakikada Junior Fernandes ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Vagner Lova farkı ikiye çıkartırken ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 İkinci yarının başında 49. dakikada bu kez sahneye çıkan isim Emre Akbaba oldu ve maçın skorunu belirledi: 3-0

5 MAÇ SONRA KAZANDI

Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kaybeden Alanyaspor, bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken puanını da 21'e yükseltti. Bir maçı eksik Gençlerbirliği ise haftayı 23 puanla tamamladı.