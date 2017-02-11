Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Aytemiz Alanyaspor, 5 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı: 3-0
Spor Toto Süper Lig'in 20. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Ligdeki son 5 maçının 4'ünü kaybeden ve birinden beraberlikle ayrılan Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği karşısında henüz 6. dakikada Junior Fernandes ile bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikasında Vagner Lova farkı ikiye çıkartırken ilk yarı da bu skorla sona erdi: 2-0 İkinci yarının başında 49. dakikada bu kez sahneye çıkan isim Emre Akbaba oldu ve maçın skorunu belirledi: 3-0
5 MAÇ SONRA KAZANDI
Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kaybeden Alanyaspor, bu galibiyetle kötü gidişe 'dur' derken puanını da 21'e yükseltti. Bir maçı eksik Gençlerbirliği ise haftayı 23 puanla tamamladı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:21
- Beşiktaş’a çirkin saldırı!
Toplam 2
Yorum
Bjk Bunların hepsi anarşist.Bu taşlar Türk futboluna atıldı...
- ‘Operasyonu Güreli yönetti’
Toplam 16
Yorum
at gözlüklükler yok artık hayatını sonlandırsınlar istersen
- ‘Operasyonu Güreli yönetti’
Toplam 16
Yorum
japon fener terazi lastik jimnastik liler tff den istifa etmeden bize rahat yok......
Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.