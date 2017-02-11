19.00 | Bursaspor-Fenerbahçe

Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok. RvP'nin yokluğunda forvette Lens, Moussa Sow ve Fernandao üçlüsünün görev alması bekleniyor.Bursa Büyükşehir Stadı19.00Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.