 19.00 | Bursaspor-Fenerbahçe – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    19.00 | Bursaspor-Fenerbahçe

    19.00 | Bursaspor-Fenerbahçe

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

    Kanarya, bugün deplasmanda Bursaspor karşısında "olmak ya da olmamak" sınavına çıkıyor. Moraller kupadaki derbi zaferi nedeniyle yerinde, üstüne bir de lider Beşiktaş, Karabük'te kaybedince keyifler tavan yaptı. Şimdi tek hedef galibiyet! Muhtemel bir puan kaybı, şampiyonluk yolunda ağır bir darbe daha yemek anlamına gelecek ve işler zorlaşacak. Ligde son 4 maçını kaybeden Bursaspor ise yeni hocası Mutlu Topçu yönetiminde kötü gidişatı durdurmak istiyor. Timsah, İstanbul'daki ilk maçı Batalla'nın golüyle 1-0 almıştı . F.Bahçe'de cezalı Van Persie ile sakatlığı süren Salih Uçan bugün yok. RvP'nin yokluğunda forvette Lens, Moussa Sow ve Fernandao üçlüsünün görev alması bekleniyor.

    STAT: Bursa Büyükşehir Stadı
    SAAT: 19.00
    FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.
    BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.

    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:09
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