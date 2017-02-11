19.00 | Bursaspor-Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
STAT: Bursa Büyükşehir Stadı
SAAT: 19.00
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet, Alper, Lens, Aatıf, Sow.
BURSASPOR: Harun, Jovic, Sivok, Ertuğrul, Aziz, Faty, Merter, Batalla, Del Valle, Stancu, Deniz.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:09
- Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı
Toplam 3
Yorum
makber castillo drucia rodeyega mas pererıa sayımmı daha..hepsı kendı ulkesının mıllı takımında...
- Penaltı isyanı
Toplam 34
Yorum
FB Bu şampiyonlukları ve yıldızınızı GS ye sorun rahmetli Süleyman SEBA bunları anlatırken neredeydiniz ? şimdi mi aklınıza geldi ?
- Beşiktaş'ın yediği golde ofsayt!...
Toplam 32
Yorum
UA BJK hakem kararı ile galip gelince BJK Başkanı ve T.D. ''Hakemlerde insan hata yapabilirler '' mağlup olunca hakem bizi yaktı 22 cm ofsayt.
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