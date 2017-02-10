Üç puan bekliyoruz
Karabükspor başkanı, “Eğer kritik bir hakem hatası olmazsa ve taraftarımız takıma sahip çıkarsa, G.Saray gibi Beşiktaş da buradan eli boş olarak dönecek” dedi.
Süper Lig'in 20. haftasında bugün Beşiktaş'ı konuk edecek olan Karabükspor'da büyük bir heyecan var. "Beşiktaş maçından üç puan bekliyoruz" diyen başkan Feridun Tankut, "Kendi adıma bu maçtan çok umutluyum. Eğer kritik bir hakem hatası olmazsa ve taraftarımız takıma sahip çıkarsa maçı kazanırız. Oyuncularla tek tek görüştüm. hepsi kazanmaya ve başarıya aç. Daha önce G.Saray'ı yendik şimdi de Beşiktaş'ı yenebiliriz" dedi.
TRAORE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Başkan Tankut transfere de değinerek, "Forvet, kaleci, sağ açık ve sağ bek olmak üzere 4 oyuncu aldık. Sakatlarımızda ciddi bir iyileşme var. Skulason ve kaleci Rybka düzeliyor. Takımda sadece şu an Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinde bulunan Traore yok. Takımımız Antalya'da Beşiktaş maçı için çok güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Eğer taraftarımız da maça gelirse Beşiktaş'ı eli boş göndeririz. Bu takım galibiyet için hazır" diye konuştu.
TRAORE, BEŞİKTAŞ'A KARŞI YOK
Başkan Tankut transfere de değinerek, "Forvet, kaleci, sağ açık ve sağ bek olmak üzere 4 oyuncu aldık. Sakatlarımızda ciddi bir iyileşme var. Skulason ve kaleci Rybka düzeliyor. Takımda sadece şu an Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkesinde bulunan Traore yok. Takımımız Antalya'da Beşiktaş maçı için çok güzel bir hazırlık kampı geçirdi. Eğer taraftarımız da maça gelirse Beşiktaş'ı eli boş göndeririz. Bu takım galibiyet için hazır" diye konuştu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:46
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